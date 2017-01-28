Instagram'dan canlÄ± yayÄ±n yapan Sneijder'den takipÃ§ilerine bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz

Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Wesley Sneijder, Instagram'daki canlÄ± yayÄ±nÄ±nÄ± aÃ§Ä±p, saz Ã§aldÄ±.

Eren Derdiyok internetten canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Wesley Sneijder elinde sazla görüldü. Eren'in takipçileri Sneijder'i ve elindeki sazÄ± görünce bir anda neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Eren Derdiyok ile birlikte Yasin Öztekin de aynÄ± anda canlÄ± yayÄ±na baÅŸladÄ±. KÄ±sa sürede binlerce kiÅŸi bu yayÄ±nÄ± izlemeye baÅŸladÄ±.Galatasaray taraftarlarÄ± videoyu yorum yaÄŸmuruna tuttu. Bu görüntüler sosyal medyada kÄ±sa sürede yayÄ±ldÄ± .Eren ve Yasin'in canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Sneijder ile birlikte Podolski de odadaydÄ±.