Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/01/2017 12:42

Acun IlÄ±calÄ± ile Åžeyma SubaÅŸÄ± evleniyor mu


TV8'in sahibi Acun IlÄ±ca'dan Ã§ocuÄŸu olan Åžeyma SubaÅŸÄ± evlilik sorularÄ±nÄ±, "Evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi ve kÄ±zÄ± Melisa'nÄ±n annesi Åžeyma SubaÅŸÄ±, her geçen gün evlilik sorularÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Bir süredir beraber yaÅŸayan çiftin artÄ±k evliliÄŸe doÄŸru yol almasÄ± beklenirken, ÅŸoke edici itiraf Åžeyma SubaÅŸÄ±'ndan geldi.Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi ve kÄ±zÄ± Melisa'nÄ±n annesi Åžeyma SubaÅŸÄ±, Ä°stanbul-Miami arasÄ± mekik dokuyor. Sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla da keyifli bir hayat sürdüÄŸünü gösteriyor. IlÄ±calÄ±'nÄ±n eÅŸi Zeynep IlÄ±calÄ±'dan boÅŸanmasÄ±ndan sonra Åžeyma-Acun çifti sosyal medyadan fotoÄŸraf paylaÅŸmaya ve basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na birlikte çÄ±kmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

SORU ÜZERÄ°NE YANITLADI, TERS KÖÅžEDE BIRAKTI

Ä°liÅŸkilerinin evliliÄŸe gitmesi beklenirken, SubaÅŸÄ±'nÄ±n cevabÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Birkaç gün önce koyduÄŸu fotoÄŸrafa binlerce yorum gelen SubaÅŸÄ±, sadece bir takipçisine cevap verdi. "Neden evlenmeden çocuk yaptÄ±nÄ±z, evlenmeyi düÅŸünüyor musunuz" sorusuna; "Allah öyle nasip etti. HayÄ±r düÅŸünmüyorum" diye cevap verdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Instagram'dan canlÄ± yayÄ±n yapan Sneijder'den takipÃ§ilerine bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz

Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Wesley Sneijder, Instagram'daki canlÄ± yayÄ±nÄ±nÄ± aÃ§Ä±p, saz Ã§aldÄ±.


Demet Åžener Ä°brahim Kutluay Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu

Demet Åžener Ä°brahim Kutluay Ã§ifti boÅŸanma kararÄ± aldÄ±. DavanÄ±n ilk celsesinin ardÄ±ndan Demet Åžener'in 10 milyon TL tazminat ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayetini istediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'den GÃ¼lben Ergen hakkÄ±nda bomba itiraf

DÃ¼n akÅŸam Beyaz Show'a katÄ±lan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, Vezir ParmaÄŸÄ± filminde rol alan arkadaÅŸÄ± GÃ¼lben Ergen iÃ§in, " 6 KocalÄ± HÃ¼rmÃ¼z gibi" dedi.