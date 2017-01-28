Annesi istedi Ronaldo kasiyer kÄ±zla evlilik kararÄ± aldÄ±

Real Madrid'in yÄ±ldÄ±z golcÃ¼sÃ¼ Cristiano Ronaldo'nun annesinin istediÄŸi Ã¼zerine Gucci maÄŸazasÄ±nda kasiyer ve satÄ±ÅŸ personeli olarak Ã§alÄ±ÅŸan Rodriguez ile evleneceÄŸi konuÅŸuluyor.

Portekiz milli takÄ±mÄ±nÄ±n 31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncusu Ronaldo'nun 2018'in yazÄ±nda kÄ±z arkadaÅŸÄ± Georgina Rodriguez ile dünya evine gireceÄŸi belirtilirken; düÄŸünün Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde yapÄ±lacak 2018 Dünya Futbol ÅžampiyonasÄ± öncesi mi sonrasÄ± mÄ± düzenleneceÄŸi konusunda ise bir açÄ±klamada bulunulmadÄ±. Evlenmeyi Ronaldo'ya annesi Dolores Aveiro'nun tavsiye ettiÄŸi bildirilen haberde, Gucci maÄŸazasÄ±nda kasiyer ve satÄ±ÅŸ personeli olarak çalÄ±ÅŸan Rodriguez ile görüÅŸen yÄ±ldÄ±z futbolcunun bu seçiminin annesi tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Portekiz medyasÄ±, Cristiano'nun Rodriguez'den birkaç çocuk istediÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Yeni sevgilisi Georgina Rodriguez'le birlikte rahatça gezebilmek için bir peruk, büyük güneÅŸ gözlükleri ve beyzbol ÅŸapkasÄ± takan yÄ±ldÄ±z oyuncu yine de bazÄ± hayranlarÄ±nÄ±n kendisini tanÄ±masÄ±na engel olamadÄ±.