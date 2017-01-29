Demet AkalÄ±n Aleyna Tilki'nin ÅŸarkÄ±sÄ± Ã§alÄ±nca bakÄ±n ne yaptÄ±

Son dÃ¶nemlerde adÄ±ndan Ã§okÃ§a bahsettiren Aleyna Tilki'yi bu kez Demet AkalÄ±n hedef aldÄ±

Instagram üzerinden yeni baÅŸlayan canlÄ± yayÄ±n uygulamasÄ±nÄ± deneyen Demet AkalÄ±n, yayÄ±n esnasÄ±nda Aleyna Tilki ÅŸarkÄ±sÄ±na denk gelince sert bir tepki verdi.Son dönemde sÄ±k sÄ±k gündeme gelen ve alkollü mekanlarda sahne almasÄ± yasaklanan Aleyna Tilki'ye bir ÅŸok da Demet AkalÄ±n'dan. Araç kullanÄ±rken çekim yapan Demet AkalÄ±n, takipçileriyle konuÅŸtuÄŸu sÄ±rada radyoda Aleyna Tilki ÅŸarkÄ±sÄ± çalmaya baÅŸlayÄ±nca kanalÄ± deÄŸiÅŸtirdi. AkalÄ±n, kanalÄ± deÄŸiÅŸtirirken bir yandan da ” Tahammül edemiyorum bu kÄ±za ve ÅŸarkÄ±sÄ±na” ÅŸeklinde bir yorumda bulundu.