Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/01/2017 16:21

Demet AkalÄ±n Aleyna Tilki'nin ÅŸarkÄ±sÄ± Ã§alÄ±nca bakÄ±n ne yaptÄ±

demet akalÄ±n

Son dÃ¶nemlerde adÄ±ndan Ã§okÃ§a bahsettiren Aleyna Tilki'yi bu kez Demet AkalÄ±n hedef aldÄ±

Instagram üzerinden yeni baÅŸlayan canlÄ± yayÄ±n uygulamasÄ±nÄ± deneyen Demet AkalÄ±n, yayÄ±n esnasÄ±nda Aleyna Tilki ÅŸarkÄ±sÄ±na denk gelince sert bir tepki verdi.Son dönemde sÄ±k sÄ±k gündeme gelen ve alkollü mekanlarda sahne almasÄ± yasaklanan Aleyna Tilki'ye bir ÅŸok da Demet AkalÄ±n'dan. Araç kullanÄ±rken çekim yapan Demet AkalÄ±n, takipçileriyle konuÅŸtuÄŸu sÄ±rada radyoda Aleyna Tilki ÅŸarkÄ±sÄ± çalmaya baÅŸlayÄ±nca kanalÄ± deÄŸiÅŸtirdi. AkalÄ±n, kanalÄ± deÄŸiÅŸtirirken bir yandan da ” Tahammül edemiyorum bu kÄ±za ve ÅŸarkÄ±sÄ±na” ÅŸeklinde bir yorumda bulundu.

 
 
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