Bodrum MasalÄ± yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle 29 Ocak 2017

Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ±'nda bu akÅŸam heyecab dolu anlar yaÅŸanacak. Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± haberimizde
Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ± 21. yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. FarklÄ± hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazar akÅŸamlarÄ±na ismini yazdÄ±ran Bodrum MasalÄ± yeni bölümünde, AslÄ±'yÄ± kötü bir sürpriz bekliyor! AslÄ±, gerçekleri öÄŸrenmek istiyor; AteÅŸ desteÄŸini esirgemiyor!
BaÅŸrollerini Timuçin Esen, Åževval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmi Cem Ä°ntepe, Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Åženler ve Bora Cengiz'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bodrum MasalÄ± yeni bölümüyle 29 Ocak Pazar akÅŸamÄ± 20.00'de Kanal D'de!