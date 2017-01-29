Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/01/2017 16:33

Bodrum MasalÄ± yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle 29 Ocak 2017

Bodrum MasalÄ±

Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ±'nda bu akÅŸam heyecab dolu anlar yaÅŸanacak. Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± haberimizde

Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ± 21. yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. FarklÄ± hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazar akÅŸamlarÄ±na ismini yazdÄ±ran Bodrum MasalÄ±  yeni bölümünde, AslÄ±'yÄ± kötü bir sürpriz bekliyor!  AslÄ±, gerçekleri öÄŸrenmek istiyor; AteÅŸ desteÄŸini esirgemiyor!

BaÅŸrollerini Timuçin Esen, Åževval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmi Cem Ä°ntepe, Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Åženler ve Bora Cengiz'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bodrum MasalÄ± yeni bölümüyle 29 Ocak Pazar akÅŸamÄ± 20.00'de Kanal D'de!

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