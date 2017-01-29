Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/01/2017 16:37

Survivor 2017'de bu hafta hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± elenecek

Survivor 2017

TV8 kanalÄ±nda ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu hafta dokunulmazlÄ±k oyununu gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± kaybetti.

Ada içerisinde sürekli olarak kulis yaptÄ±ÄŸÄ± ve performansÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸ kazanmaya yetmeyecek olmasÄ±nÄ±n düÅŸünülmesi nedeniyle gönüllüler takÄ±mÄ±nda ismi en çok yazÄ±lan kiÅŸi Denisa oldu. Konseyde kendisini savunan ve  yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Denisa, elense dahi yine de takÄ±mÄ±nÄ± destekleyeceÄŸini dile getirdi. Konseyin en çok merak edilen konusu ise, bireysel dokunulmazlÄ±k ödülünü kazanan Ogeday'Ä±n kimi seçeceÄŸi oldu. Normal ÅŸartlar altÄ±nda Denisa seçilmiÅŸ olmasaydÄ± onu tercih edeceÄŸini belirten Ogeday, bu durumda onun yerine yarÄ±ÅŸ kazandÄ±racaÄŸÄ±na inanmadÄ±ÄŸÄ± bir ismi, yani Sadin'i tercih etti. 

 
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