Survivor 2017'de bu hafta hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± elenecek

TV8 kanalÄ±nda ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu hafta dokunulmazlÄ±k oyununu gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± kaybetti.

Ada içerisinde sürekli olarak kulis yaptÄ±ÄŸÄ± ve performansÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸ kazanmaya yetmeyecek olmasÄ±nÄ±n düÅŸünülmesi nedeniyle gönüllüler takÄ±mÄ±nda ismi en çok yazÄ±lan kiÅŸi Denisa oldu. Konseyde kendisini savunan ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Denisa, elense dahi yine de takÄ±mÄ±nÄ± destekleyeceÄŸini dile getirdi. Konseyin en çok merak edilen konusu ise, bireysel dokunulmazlÄ±k ödülünü kazanan Ogeday'Ä±n kimi seçeceÄŸi oldu. Normal ÅŸartlar altÄ±nda Denisa seçilmiÅŸ olmasaydÄ± onu tercih edeceÄŸini belirten Ogeday, bu durumda onun yerine yarÄ±ÅŸ kazandÄ±racaÄŸÄ±na inanmadÄ±ÄŸÄ± bir ismi, yani Sadin'i tercih etti.