Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/01/2017 16:45

KÄ±smetse Olur programÄ±nda evlenen Ã§iftin bebeÄŸinin cinsiyeti belli oldu

Nur ErkoÃ§-Batuhan Cimilli

Kanal D kanalÄ±ndan ekrana gelen KÄ±smetse Olur adlÄ± evlilik programÄ±nda tanÄ±ÅŸÄ±p evlenen Nur ErkoÃ§ ve Batuhan Cimilli Ã§iftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Sevilen çift sosyal medya hesaplarÄ±ndan bebeklerinin cinsiyetini açÄ±kladÄ±. Çiftin bir kÄ±z çocuÄŸu dünyaya gelecek. PaylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan takipçileri o videoyu yorum ve beÄŸeni yaÄŸmuruna tuttu. Batuhan Cimilli bu en mutlu ve özel anÄ±nÄ± takipçileriyle paylaÅŸtÄ±. "Erkek adamÄ±n erkek gibi kÄ±zÄ± olur. AÅŸkÄ±mÄ±zÄ±n ilk meyvesi yolda ve kendisi bir prenses. Bu güzel haberi aldÄ±ÄŸÄ±m anÄ± sizlerle paylasmak istedim. Bizimle beraber bu aÅŸkÄ± yaÅŸayÄ±p heyecanla bebeÄŸimizi bekleyen herkese bizi hiç yanlÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ± için teÅŸekkür ederiz."

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