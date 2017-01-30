Survivor 2017'de bu hafta kimler eleme heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor

Survivor'da heyecan son hÄ±zla devam ediyor. DÃ¼n akÅŸam oynanan dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± elenmek Ã¼zere iki ismi aday Ã§Ä±kardÄ±. Ä°ÅŸte adada yaÅŸanan son geliÅŸmeler

Survivor 2017'de 28 Ocak Cumartesi akÅŸamÄ± oynanan dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden gönüllüler takÄ±mÄ± Denisa'yÄ± oylayarak ilk aday olarak seçmiÅŸti. Bireysel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan Ogeday ise yeni katÄ±lan yarÄ±ÅŸmacÄ± Sadin'in adÄ±nÄ± vererek potaya çÄ±kacak ikinci adayÄ± belirlemiÅŸ oldu.Survivor'un Pazar akÅŸamÄ± yayÄ±nlanan programuÄ±nda ise gönüllüler takÄ±mÄ± muhteÅŸem bir performans sergileyerek dokunulmazlÄ±k oyununu kazandÄ±. Ünlüler takÄ±mÄ± bu sonucun ardÄ±ndan ilk kez dokunulmazlÄ±k kaybetti. Ünlüler takÄ±mÄ± oylamada ise Seda'nÄ±n adÄ±nÄ± yazdÄ±. Bireysel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan Ä°lhan MansÄ±z ise Sabriye'nin adÄ±nÄ± söyledi.Bu sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Sadin ve Denisa, ünlüler takÄ±mÄ±ndan ise Seda ve Sabriye'nin adÄ± yazÄ±larak Survivor'Ä±n bu haftaki eleme potasÄ± oluÅŸmuÅŸ oldu.