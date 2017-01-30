Caner Erkin'den ÅŸok hamle Asena Atalay'Ä±n babasÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Son dÃ¶nemlerde eski eÅŸler arasÄ±nda yaÅŸanan kriz daha da bÃ¼yÃ¼yor. Futbolcu Caner Erkin, eski eÅŸi Asena Atalay'Ä±n babasÄ±na verdiÄŸi lÃ¼ks aracÄ±n kendisine geri verilmediÄŸini iddia etti. Ä°ddia Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Caner Erkin, eski esi Asena Atalay'Ä±n babasÄ± eski kayÄ±npederini savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikâyet ederek, kullanmasÄ± için Asena Atalay'Ä±n babasÄ±na tahsis ettiÄŸi lüks aracÄ±n kendisine iade edilmediÄŸini ileri sürdü. Caner Erkin'in ÅŸikâyeti üzerine baba Oktay Atalay hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.