IÅŸÄ±l ReÃ§ber apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber'in eÅŸi IÅŸÄ±k ReÃ§ber, geÃ§irdiÄŸi boyun aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayeti nedeniyle hastaneye gitti

Eski milli futbolcu RüÅŸtü Reçber'in eÅŸi IÅŸÄ±l Reçber, önceki gece ÅŸiddetli boyun aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikâyetiyle bir hastaneye gitti.YaklaÅŸÄ±k 1 saat özel odada dinlendirilen ve MR sonuçlarÄ± sonrasÄ±nda hastanede yatmasÄ± istenen Reçber, evinde dinlenmek istedi. Tekerlekli sandalyeyle acil kapÄ±sÄ±na getirilen Reçber, gazetecilerden gizlenmek için bir kolonun arkasÄ±na saklansa da amacÄ±na ulaÅŸamadÄ±.