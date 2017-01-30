Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 08:28

IÅŸÄ±l ReÃ§ber apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

IÅŸÄ±l ReÃ§ber

RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber'in eÅŸi IÅŸÄ±k ReÃ§ber, geÃ§irdiÄŸi boyun aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayeti nedeniyle hastaneye gitti

Eski milli futbolcu RüÅŸtü Reçber'in eÅŸi IÅŸÄ±l Reçber, önceki gece ÅŸiddetli boyun aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikâyetiyle bir hastaneye gitti.YaklaÅŸÄ±k 1 saat özel odada dinlendirilen ve MR sonuçlarÄ± sonrasÄ±nda hastanede yatmasÄ± istenen Reçber, evinde dinlenmek istedi. Tekerlekli sandalyeyle acil kapÄ±sÄ±na getirilen Reçber, gazetecilerden gizlenmek için bir kolonun arkasÄ±na saklansa da amacÄ±na ulaÅŸamadÄ±.

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