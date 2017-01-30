Yasmin Erbil'in son paylaÅŸÄ±mÄ± beÄŸeni rekoru kÄ±rdÄ±

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± olan Yasmin Erbil, oyunculuk eÄŸitimi almaya gittiÄŸi Londra'da da seksi paylaÅŸÄ±mlarÄ±na devam ediyor

Ocak ayÄ±nÄ±n son günlerinde kÄ±zÄ± Yasmin Erbil’i dil ve oyunculuk eÄŸitimi almasÄ± için Londra’ya gönderen Mehmet Ali Erbil, böylelikle kÄ±zÄ±nÄ±n sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±n da azalacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸtü.Ancak genç kÄ±z, eÄŸitimden fÄ±rsat buldukça paylaÅŸÄ±mlarÄ±na Londra’da da devam ediyor.Erbil’in hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±m, takipçileri tarafÄ±ndan yine çok beÄŸenildi ve genç kadÄ±n güzelliÄŸiyle yine pek çok övgü aldÄ±.