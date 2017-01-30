Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West sinir krizi geÃ§irdi

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West teknede sinir krizi geÃ§irdi

Survivor'da gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Eser West, tekne gezisi sÄ±rasÄ±nda sinir krizi geçirdi. 'AçÄ±m, yÄ±kanmÄ±yorum' diyen Eser West'in görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.

HINCINI TEKNEDEN ÇIKARDI

GeçtiÄŸimiz haftanÄ±n erkekler arasÄ±ndaki en baÅŸarÄ±lÄ± istatistiÄŸini yakalayan, aynÄ± zamanda eleme için ismi çÄ±kan Eser West, teknede "Yeter" diyerek avazÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kadar baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. SaldÄ±rgan tavÄ±rlar sergileyen West, hÄ±ncÄ±nÄ± tekneden çÄ±kardÄ±. ArkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan sakinleÅŸtirilen yarÄ±ÅŸmacÄ±, bir süre sonra gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

"YIKANMIYORUZ, AÇIM..."

Survivor'dan önce 'KÄ±stmetse Olur'da yarÄ±ÅŸan Eser West, duygusal tavÄ±rlarÄ± ve kararlarÄ±yla biliniyor. Tekneden adaya çÄ±ktÄ±ktan sonra konuÅŸan West, "Ä°çime atÄ±yorum bak, her ÅŸey oluyor, yaÄŸmur yaÄŸÄ±yor, bilmem ne oluyor, yÄ±kanmÄ±yoruz, açÄ±m, içime atÄ±yorum, içime attÄ±kça atÄ±yorum. Bir ÅŸey olunca ben böyle patlÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.