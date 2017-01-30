Åžaka maÄŸduru IÅŸÄ±n Karaca evinden oldu

ÅžarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca, Ã‡ok AramÄ±zda adlÄ± ÅŸaka programÄ± nedeniyle evinden oldu

IÅŸÄ±n Karaca, Demet AkbaÄŸ'Ä±n ÅŸaka programÄ± 'Çok AramÄ±zda'nÄ±n ilk maÄŸdur ünlüsüydü. Demet AkbaÄŸ'Ä±n yönlendirdiÄŸi 50 kiÅŸilik ekip kendilerini zabÄ±ta gibi gösterip dozerle IÅŸÄ±n Karaca'nÄ±n, Ä°stanbul-Kilyos'taki villasÄ±na gitmiÅŸti.IÅŸÄ±n Karaca zabÄ±ta rolündeki kiÅŸilerin “Evi 1 saat içinde boÅŸaltÄ±n, yÄ±kÄ±m emri var" sözleri üzerine ÅŸok geçirmiÅŸti. EÅŸi TuÄŸrul OdabaÅŸ, avukatÄ± ve ailesini arayan IÅŸÄ±n Karaca kimseden cevap alamayÄ±nca gözyaÅŸlarÄ±yla ekipleri durdurmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Åžaka IÅŸÄ±n Karaca'ya pahalÄ±ya patladÄ±

ÅžakayÄ± öÄŸrendikten sonra bir süre kendine gelemeyen IÅŸÄ±n Karaca'ya esas darbe 1 ay sonra ev sahibinden geldi. Ev sahibi ünlü popçuyu arayÄ±p “Evi boÅŸaltÄ±n, satmaya karar verdim" dedi. VillayÄ± önce satÄ±n almak isteyen IÅŸÄ±n Karaca 750 bin dolar deÄŸerindeki evin fiyatÄ±nÄ±n 1 milyon 250 bin dolara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendi. Posta'nÄ±n haberine göre evin deÄŸerinin neden bu kadar arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayamayan IÅŸÄ±n Karaca, emlakçÄ±ya sorduÄŸunda, ÅŸaka programÄ±ndan sonra evin deÄŸerinin yükseldiÄŸini öÄŸrendi. Bu ücreti vermeyen Karaca, Anadolu yakasÄ±nda baÅŸka bir ev tuttu.