Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 11:23

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± kimdir

Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±

Survivor 2017'de Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± bu sezonun iddialÄ± isimleri arasÄ±nda yer alÄ±yor

Survivor 2017 kadrosunda ünlüler takÄ±mÄ±nda sergilediÄŸi performansla göz dolduran Adem KÄ±lÄ±ççÄ± kimdir?

Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, Türk boksör. Ä°stanbul'daki Fenerbahçe Boks Åžubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks ÅžampiyonasÄ±'nda gümüÅŸ madalya aldÄ±. Åžikago'nun ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± 2007 Dünya Amatör Boks ÅžampiyonasÄ±'nda bronz madalya elde etti.  Ä°stanbul'daki Fenerbahçe Boks Åžubesi'nin üyesidir.

Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks ÅžampiyonasÄ±'nda gümüÅŸ madalya aldÄ±. Åžikago'nun ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± 2007 Dünya Amatör Boks ÅžampiyonasÄ±'nda bronz madalya elde etti.

2008 Yaz OlimpiyatlarÄ± kapsamÄ±nda 10 AÄŸustos günü 69 kiloda ilk turda Ä°ngiliz Billy Joe Saunders'a sayÄ±yla yenilerek elendi. Ä°lk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan KÄ±lÄ±ççÄ±, müsabakadan da 14-3 yenik ayrÄ±ldÄ±. 2012 Londra Olimpiyat OyunlarÄ±'nda da Türkiye adÄ±na ter döktü.

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