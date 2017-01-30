Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Serhat AkÄ±n kimdir

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu yÄ±l heyecan hÄ±z kesmeden devam ediyor. FenerbahÃ§e'de uzun yÄ±llar forma giyen Serhat AkÄ±n Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda ter dÃ¶kÃ¼yor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Serhat AkÄ±n bu yÄ±l Survivor'da ünlüler takÄ±mÄ±nda mücadele ediyor. Zaman zaman ani çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±yla eleÅŸtiriler alÄ±rken österdiÄŸi performansla da göz dolduruyor.

Serhat AkÄ±n kimdir?

Serhat AkÄ±n, 5 Haziran 1982 yÄ±lÄ±nda Bretten'de dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin ve A Milli TakÄ±m'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takÄ±mÄ± Berliner AK 07'de oynamÄ±ÅŸ ve futbolu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r.

1991 yÄ±lÄ±nda futbola Almanya'da 10 yaÅŸÄ±ndayken Karlsruher SC takÄ±mÄ±n altyapÄ±sÄ±na girerek baÅŸladÄ±. 2000 yÄ±lÄ±na kadar burada oynadÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Millî takÄ±mÄ±na kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardÄ±ndan RSC Anderlecht'e transfer olmuÅŸtur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nÄ±n FC Köln takÄ±mÄ±na kiralÄ±k olarak transfer olmuÅŸ diÄŸer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüÅŸtür. 15 AÄŸustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaÅŸan futbolcu, burada 1 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeye imza atmÄ±ÅŸtÄ±r. Ligin 15. haftasÄ±nda Kocaelispor'dan para alamadÄ±ÄŸÄ± ve beklediÄŸi ilgiyi göremediÄŸi için sözleÅŸmesini tek taraflÄ± fesh etmiÅŸtir. Ligin takÄ±mlarÄ±ndan Kayserispor ve BeÅŸiktaÅŸ kendisi ile ilgilenmiÅŸ fakat Konyaspor ile 1.5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalamÄ±ÅŸtÄ±r. 2011-2012 sezonu için Yusuf ÅžimÅŸek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± Turgutluspor'la anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf ÅžimÅŸek'in Teknik direktörlük yaptÄ±ÄŸÄ± Denizlispor ile anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 2013-14 sezonunun baÅŸÄ±nda Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuÅŸtur.

Millî TakÄ±m Kariyeri

1999 yÄ±lÄ±nda 4 kez Türkiye U-17 formasÄ±nÄ± giymiÅŸtir, aynÄ± yÄ±l içerisinde 3 kere de Türkiye U-18 formasÄ±nÄ± giymiÅŸ 4 gol atmÄ±ÅŸtÄ±r. 2000 yÄ±lÄ±ndan 2002 yÄ±lÄ±na kadar da Türkiye U-21 formasÄ±nÄ± 22 kere giymiÅŸ ve 12 gol kaydetmiÅŸtir. 2002 yÄ±lÄ±ndan itibaren ise Türkiye A Milli takÄ±m formasÄ±yla 21 maça çÄ±kmÄ±ÅŸ ve 4 gol atmÄ±ÅŸtÄ±r. Serhat AkÄ±n, Erzincan'lÄ± olmasÄ± sebebiyle Millî TakÄ±m da genelde 24 numarayÄ± giymiÅŸtir.