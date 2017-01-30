Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 13:39

IÅŸÄ±l ReÃ§ber'den kÃ¶tÃ¼ haber


Eski milli futbolcu RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber'in eÅŸi IÅŸÄ±l ReÃ§ber, boynundaki ÅŸiddetli aÄŸrÄ±lar sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Eski milli futbolcu RüÅŸtü Reçber'in eÅŸi IÅŸÄ±l Reçber, önceki gece ÅŸiddetli boyun aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikâyetiyle bir hastaneye gitti. YaklaÅŸÄ±k 1 saat özel odada dinlendirilen ve MR sonuçlarÄ± sonrasÄ±nda hastanede yatmasÄ± istenen Reçber, evinde dinlenmek istedi. Tekerlekli sandalyeyle acil kapÄ±sÄ±na getirilen Reçber, gazetecilerden gizlenmek için bir kolonun arkasÄ±na saklansa da amacÄ±na ulaÅŸamadÄ±. 

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