Caner Erkin'den Asena Atalay hakkÄ±nda zehir zemberek sÃ¶zler

ÃœnlÃ¼ futbolcu Caner Erkin'in Asena Atalay hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± "Asena evliliÄŸimiz sÄ±rasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle birlikte oldu" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n Ã¼zerine gelen tepkilere karÅŸÄ±lÄ±k "DoÄŸrularÄ± yazdÄ±m" dedi.

Asena Atalay'Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± davalarla gündeme gelen Caner Erkin, eski eÅŸi hakkÄ±ndaki sorularÄ± "Bir yere yetiÅŸeceÄŸiz kusura bakmayÄ±n lütfen. Asena için gerekli bütün açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±m" diyerek geçiÅŸtirdi. Asena Atalay'Ä±n kendisi hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sert bir açÄ±klama yapan ve "EvliliÄŸimiz sÄ±rasÄ±nda üçüncü kiÅŸilerle birlikte oldu" ifadesini kullanan Erkin, bu sözleri eleÅŸtiren köÅŸe yazarlarÄ±na da yanÄ±t verdi: "DoÄŸrularÄ± yazdÄ±m ben." dedi.