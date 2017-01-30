AyÅŸe Arman TÃ¼rkiye'yi gururlandÄ±ran Ã¶ÄŸrencinin videosunu paylaÅŸtÄ±

ÃœnlÃ¼ gazeteci-yazar AyÅŸe Arman, Hindistan'da Amerikan okulunun "AyrÄ±lÄ±k" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yleyen TÃ¼rk Ã¶ÄŸrencisinin videosunu paylaÅŸarak, gurur duyduÄŸunu yazdÄ±.

Ünlü gazeteci AyÅŸe Arman Hindistan'Ä±n Mumbai kentindeki Amerikan okulunun düzenlediÄŸi etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±. Bir çok ülkeden çocuklarÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirdiÄŸi etkinlikte Türkiye'yi temsil eden öÄŸrenci "AyrÄ±lÄ±k" türküsünü seslendirdi. Arman videoya aldÄ±ÄŸÄ± gurur verici anlarÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.AyÅŸe Arman, Hindistan'da söylediÄŸi türküyle Türkiye'yi gururlandÄ±ran öÄŸrencinin videosunu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Videoyu izlemek için; https://www.instagram.com/armanayse/?hl=tr