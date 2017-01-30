Referanduma evet dedi Rus ÅŸirket anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti

ÃœnlÃ¼ pop yÄ±ldÄ±z Murat Boz'un referandumda "evet" diyeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine, Rusya merkezli yapÄ±m ÅŸirketi Animaccord Animation Studios anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

GeçtiÄŸimiz günlerde RÄ±dvan Dilmen, Arda Turan gibi sporcularla birlikte referandumda "evet" diyeceÄŸini video paylaÅŸarak açÄ±klayan Murat Boz, çizgi film sahnelerini seslendirmek için anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Rus ÅŸirketten olumsuz cevap aldÄ±. Medyatava'nÄ±n haberine göre, Rusya merkezli yapÄ±m ÅŸirketi Animaccord Animation Studios'un haklarÄ±nÄ± elinde bulundurduÄŸu "Masha and The Bear (MaÅŸa ve Koca AyÄ±)" adlÄ± çizgi film, Türkiye'nin ilk interaktif çizgi filmi olarak 21 Nisan'da vizyona giriyor.Majestic Film'in Animaccord Animation Studios ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi Türkiye'de yayÄ±nlanacak olan çizgi filmin seslendirmesi için ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz'la anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Boz'un RÄ±dvan Dilmen'in sosyal medyada baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Evet" videosu kampanyasÄ±nda yer almasÄ±nÄ±n Rusya'da rahatsÄ±zlÄ±k yarattÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Rus ÅŸirketten gelen talep üzerine Boz'la yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n feshedildiÄŸi belirtildi.