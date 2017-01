Åžeyma SubaÅŸÄ± Acun sayesinde geziyorum dedi

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ve çocuğunun annesi olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk hayatıyla ilgili konuştu.

Türkiye, Şeyma Subaşı'yı 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla tanıdı. Katıldığı yarışmanın ardından Acun Ilıcalı'yla sevgili olan ve bu birliktelikten bir kızı olan modacı Şeyma Subaşı, instagramda adeta fenomen haline geldi. İnstagram'da 777 bin takipçisi bulunan Subaşı'nın gittiği yerler, giydiği kıyafetler kısacası tüm paylaşımları anında binlerce beğeni alıyor... Kendisini severek takip edenler kadar eleştirenler de çıkıyor. 'Survivor' için gittiği Dominik'te yakında takipçilerine sürpriz yapmaya hazırlanan Subaşı, kimilerinin eleştirdiği kimilerinin de hayranlıkla takip ettiği hayatına dair detayları, Acun'la evlenip evlenmeyeceklerini Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'na anlattı...

"ACUN SAYESİNDE GEZİYORUM"

BAZILARININ, "ACUN SAYESİNDE GEZİYOR DÜNYAYI" DEMESİNDEN RAHATSIZ MISINIZ?

Acun sayesinde geziyorum, bunun söylenmesinden neden rahatsız olayım ki? Kusura bakmayın, ama Melania Trump da Donald Trump sayesinde First Lady oldu. Ne yapalım yani kadına düşman mı olalım?

KISKANANLARIN HAMLELERİNDEN NASIL KORUYORSUNUZ KENDİNİZİ?

Kıskanılmam çok normal. Yaşadığım şartlar bazı insanları rahatsız ediyor olabilir. Bu konuda Acun'un tavsiyesini dinlediğim her dakika rahat ediyorum. O her zaman şöyle der: "Dünyada hiçbir şey kolay değil. Her şeyin güzel olduğu bir dünya da yok. Popülerliğin avantajlarını yaşıyorsan, dezavantajlarını da yaşamak zorundasın."Acun'un bu konudaki taktiği, hep pozitif olanlara odaklanmak ve negatiften uzak durmak. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum.

ACUN ILICALI OLMASA MADDİ VE MANEVİ OLARAK AYAKTA KALACAK BİRİ Mİ ŞEYMA SUBAŞI?

Acun olmasa bu şartlarda yaşayamazdım ama tahmin ediyorum, çok daha düşük şartlarda da kendimi mutlu edebilecek bir dünya kurabilirim. Ben de birçok insan gibi içinde olduğum şartlara adapte olan bir yapıya sahibim. Acun'la tanışmadan önce nasıl pozitif bir hayat yaşıyorsam, yine aynı pozitiflikte bir hayat yaşayabilirim.

MELİSA, ANNESİNE Mİ ÇEKTİ BABASINA MI?

Bana çektiğini söyleyebilirim. Babasından tabii ki bazı özellikleri almış olabilir, ama kız çocukları genelde annelerinin kopyalarıdır. Günümün önemli kısmını Melisa'yla geçiriyorum. Karşısında bu kadar hiperaktif bir anne varken çocuk ne yapsın? Mecburen bana benzedi.

MELİSA'YI DA GÖTÜRÜYOR MUSUNUZ HER GİTTİĞİNİZ YERE?

Melisa bu yaşta gezgin oldu. Her Sabah "Anne nereye gidiyoruz?" diyor. Geçen gün Dominik'e geldiğimizde, "Burası Çeşme mi?" diye sordu. Hemen hemen bütün seyahatlerime onu da mutlaka götürürüm. Çünkü onun özlemine dayanmam çok zor. Kısacası annesi nereye, Melisa oraya diyebiliriz.