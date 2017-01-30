Åžeyma SubaÅŸÄ± Acun sayesinde geziyorum dedi

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi ve Ã§ocuÄŸunun annesi olan Åžeyma SubaÅŸÄ±, Acun IlÄ±calÄ± ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk hayatÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

Türkiye, Åžeyma SubaÅŸÄ±'yÄ± 'Var MÄ±sÄ±n Yok Musun?' yarÄ±ÅŸmasÄ±yla tanÄ±dÄ±. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Acun IlÄ±calÄ±'yla sevgili olan ve bu birliktelikten bir kÄ±zÄ± olan modacÄ± Åžeyma SubaÅŸÄ±, instagramda adeta fenomen haline geldi. Ä°nstagram'da 777 bin takipçisi bulunan SubaÅŸÄ±'nÄ±n gittiÄŸi yerler, giydiÄŸi kÄ±yafetler kÄ±sacasÄ± tüm paylaÅŸÄ±mlarÄ± anÄ±nda binlerce beÄŸeni alÄ±yor... Kendisini severek takip edenler kadar eleÅŸtirenler de çÄ±kÄ±yor. 'Survivor' için gittiÄŸi Dominik'te yakÄ±nda takipçilerine sürpriz yapmaya hazÄ±rlanan SubaÅŸÄ±, kimilerinin eleÅŸtirdiÄŸi kimilerinin de hayranlÄ±kla takip ettiÄŸi hayatÄ±na dair detaylarÄ±, Acun'la evlenip evlenmeyeceklerini Milliyet'ten Ali EyüboÄŸlu'na anlattÄ±...

"ACUN SAYESÄ°NDE GEZÄ°YORUM"

BAZILARININ, "ACUN SAYESÄ°NDE GEZÄ°YOR DÜNYAYI" DEMESÄ°NDEN RAHATSIZ MISINIZ?

Acun sayesinde geziyorum, bunun söylenmesinden neden rahatsÄ±z olayÄ±m ki? Kusura bakmayÄ±n, ama Melania Trump da Donald Trump sayesinde First Lady oldu. Ne yapalÄ±m yani kadÄ±na düÅŸman mÄ± olalÄ±m?

KISKANANLARIN HAMLELERÄ°NDEN NASIL KORUYORSUNUZ KENDÄ°NÄ°ZÄ°?

KÄ±skanÄ±lmam çok normal. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸartlar bazÄ± insanlarÄ± rahatsÄ±z ediyor olabilir. Bu konuda Acun'un tavsiyesini dinlediÄŸim her dakika rahat ediyorum. O her zaman ÅŸöyle der: "Dünyada hiçbir ÅŸey kolay deÄŸil. Her ÅŸeyin güzel olduÄŸu bir dünya da yok. PopülerliÄŸin avantajlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorsan, dezavantajlarÄ±nÄ± da yaÅŸamak zorundasÄ±n."Acun'un bu konudaki taktiÄŸi, hep pozitif olanlara odaklanmak ve negatiften uzak durmak. Ben de öyle yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

ACUN ILICALI OLMASA MADDÄ° VE MANEVÄ° OLARAK AYAKTA KALACAK BÄ°RÄ° MÄ° ÅžEYMA SUBAÅžI?

Acun olmasa bu ÅŸartlarda yaÅŸayamazdÄ±m ama tahmin ediyorum, çok daha düÅŸük ÅŸartlarda da kendimi mutlu edebilecek bir dünya kurabilirim. Ben de birçok insan gibi içinde olduÄŸum ÅŸartlara adapte olan bir yapÄ±ya sahibim. Acun'la tanÄ±ÅŸmadan önce nasÄ±l pozitif bir hayat yaÅŸÄ±yorsam, yine aynÄ± pozitiflikte bir hayat yaÅŸayabilirim.

MELÄ°SA, ANNESÄ°NE MÄ° ÇEKTÄ° BABASINA MI?

Bana çektiÄŸini söyleyebilirim. BabasÄ±ndan tabii ki bazÄ± özellikleri almÄ±ÅŸ olabilir, ama kÄ±z çocuklarÄ± genelde annelerinin kopyalarÄ±dÄ±r. Günümün önemli kÄ±smÄ±nÄ± Melisa'yla geçiriyorum. KarÅŸÄ±sÄ±nda bu kadar hiperaktif bir anne varken çocuk ne yapsÄ±n? Mecburen bana benzedi.

MELÄ°SA'YI DA GÖTÜRÜYOR MUSUNUZ HER GÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ°Z YERE?

Melisa bu yaÅŸta gezgin oldu. Her Sabah "Anne nereye gidiyoruz?" diyor. Geçen gün Dominik'e geldiÄŸimizde, "BurasÄ± ÇeÅŸme mi?" diye sordu. Hemen hemen bütün seyahatlerime onu da mutlaka götürürüm. Çünkü onun özlemine dayanmam çok zor. KÄ±sacasÄ± annesi nereye, Melisa oraya diyebiliriz.