Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 14:54

Caner Erkin'in Asena evliliÄŸimizde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle birlikte oldu sÃ¶zÃ¼ne Berkay'dan jet yanÄ±t


Asena Atalay hakkÄ±nda konuÅŸan eski eÅŸi Caner Erkin'in "Asena evliliÄŸimiz sÄ±rasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle birlikte oldu" sÃ¶zlerine Berkay cevap verdi.

Bir dönem adÄ± Asena Atalay'la anÄ±lan Berkay'a, Caner Erkin'in "Evlilik birliÄŸi sürecinde üçüncü kiÅŸilerle birlikte olan Asena Atalay'a karÅŸÄ± boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda hiçbir hukuki hakkÄ±mÄ± kullanmadÄ±m" sözleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ± ve "ÇÄ±kan haberlerde sizin de adÄ±nÄ±z geçti, Caner Erkin'in bu sözlerine ne diyeceksiniz?" diye soruldu. ÅžarkÄ±cÄ±, ÅŸöyle yanÄ±t verdi: "Üçüncü kiÅŸiler diyor, kiÅŸi demiyor. 'KiÅŸiler' olunca bir kiÅŸi olmuyor zaten. Konunun benimle alakasÄ± yok. Beni ilgilendiren bir konu deÄŸil. AdÄ±m 3 yÄ±l önce geçmiÅŸ olabilir ama kendisine sorarsanÄ±z cevabÄ± verir. Biz eÅŸimle gayet mutluyuz. Gündemimizin yüzde 1'i bile deÄŸil bu konu. Herkes kalbinin ekmeÄŸini yiyor."

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