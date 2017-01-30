Merve BoluÄŸur Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Ã§ifti bombayÄ± patlattÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz sene dÃ¼nya evine giren Merve BoluÄŸur ve Murat DalkÄ±lÄ±Ã§, evliliklerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan bebek iddialarÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸtu.

GeçtiÄŸimiz senelerde dünyaevine giren ve ara ara krizlerle gündeme gelen Murat DalkÄ±lÄ±ç ve Merve BoluÄŸur çiftinden sevindirici haber geldi. Ünlü çift, bir mekan çÄ±kÄ±ÅŸÄ± itiraflarda bulundu. Merve BoluÄŸur ve Murat DalkÄ±lÄ±ç çiftinin evliliklerinden itibaren en çok sorulan ve söylentilere neden olan konu açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtu. Bir mekan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda görüntülenen ikili anne-baba olacaklarÄ±na dair çÄ±kan söylentilere, "Anne-baba olmayÄ± çok istiyoruz. ZamanÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±ndan nasip olmamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise planlama yaptÄ±k ve istiyoruz" diyerek son noktayÄ± koydu. 2015 yÄ±lÄ±nda dünya evine giren Murat DalkÄ±lÄ±ç ve Merve BoluÄŸur, magazin basÄ±nÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± olmuÅŸtu.