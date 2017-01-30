GÃ¼lben Ergen evliliÄŸinin neden bittiÄŸini ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu GÃ¼lben Ergen, Erhan Ã‡elik'ten boÅŸanmasÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, " Sen sor diye! Ä°nsan, mutlu olmak iÃ§in evlenir, mutsuz olursa boÅŸanÄ±r." diye konuÅŸtu.

BoÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Erhan Çelik'i aldattÄ±ÄŸÄ± yönünde çÄ±kan dedikodulara cevap veren Gülben Ergen, Arman'Ä±n ' 'Mustafa ErdoÄŸan'la barÄ±ÅŸacak mÄ±sÄ±nÄ±z?'' sorusunu yanÄ±tladÄ±.

"MUSTAFA ÇOCUKLARIMIN BABASI"

Mustafa ErdoÄŸan'dan hiç kopamadÄ±ÄŸÄ±n için kurduÄŸun iliÅŸkiler yürümüyormuÅŸ, öyle mi?

- 'Ä°liÅŸkiler' diye bir ÅŸey yok bir kere, 2012'de Mustafa ile yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±ktan iki sene sonra bir evlilik yaÅŸadÄ±m ben, bu kadar. ÇocuklarÄ±mÄ±n babasÄ±yla iliÅŸkimi de kimseye sorgulatmam. Mustafa'nÄ±n adÄ± 'eski eÅŸim' deÄŸil, 'çocuklarÄ±mÄ±n babasÄ±'. AdÄ±nÄ± altÄ±n bir çerçevede ve baÅŸÄ±mÄ±n üzerinde, seve isteye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m da bir gerçek.

"ERHAN'IN KÄ°MSEYLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° DUYMADIM"

Peki ÅŸunu soracaÄŸÄ±m, yoksa ikinci eÅŸinin mi iliÅŸkisi vardÄ±? Valla, ben ortalÄ±kta dolaÅŸan bütün dedikodularÄ± soruyorum sana...

- Sen ortalÄ±ktaki dedikodularÄ± sorarsan, bir gÄ±dÄ±m yol alamayÄ±z biz. Erhan'Ä±n kimseyle iliÅŸkisini duymadÄ±m.

Ama yakÄ±ÅŸÄ±yordunuz. Üzüldük de... Seninle evli olmak, sence bir erkeÄŸi karizmatik hale getiriyor mu?

- Bence ÅŸöhretli, baÅŸarÄ±lÄ±, bir de güzel bir kadÄ±nla evli olmanÄ±n getireceÄŸi karizma, hiçbir erkeÄŸin iÅŸine yaramaz. Kime ne faydam olduÄŸunu söylemek de bana yakÄ±ÅŸmaz! UmarÄ±m ve dilerim ki, kattÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyler karizmadan ziyade daha insani deÄŸerler olmuÅŸtur.

"NEDEN BOÅžANDIN" SORUSU

OÄŸullarÄ±n senin bütün hayatÄ±nÄ± doldururken, araya evlilik nasÄ±l aldÄ±n?

- Rahat battÄ± sanÄ±rÄ±m! Yok, yok, aile olma arzum ve duygum o kadar fazla ki, nedense bendeki annelik duygusunun baskÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan, sevgili olma halinde beceriksizleÅŸiyorum. Ä°lle de aile olmayÄ± seçmeyi ben istedim. Daha fazla emek vermem gerektiÄŸini biliyordum, yine de bunu tercih ettim. OlmadÄ±, yürümedi...

Neden boÅŸandÄ±nÄ±z?

- Sen sor diye! Ä°nsan, mutlu olmak için evlenir, mutsuz olursa boÅŸanÄ±r. Mutluydum, 2 sene evli kaldÄ±m. Mutsuz oldum, boÅŸandÄ±m. Bu kadar...

''NE ALDATTIM NE ALDATILDIM''

Sen aldatmÄ±ÅŸsÄ±n, öyle mi?

- Aa ne ayÄ±p! Ben hayatÄ±mda kimseyi aldatmadÄ±m. Kimse tarafÄ±ndan da aldatÄ±lmadÄ±m.

Ama ortalÄ±k bu tür haberlerle yÄ±kÄ±lÄ±rken, "Hadi len!" demedin çÄ±kÄ±p, yoksa birbirinizi aldatmÄ±ÅŸ olabilir misiniz?

- "Hadi len!" dememe deÄŸecek aÄŸÄ±zlardan duymadÄ±m ki o laflarÄ±. DeÄŸer vermedim. Salak saçma; boyu, mutluluÄŸa ve yaÅŸamÄ±ma yetiÅŸemeyen minik zekâlarÄ±n kendilerince çamur atma çabasÄ±nÄ± uzaktan izledim sadece. Sesimden, cevabÄ±mdan mahrum, ellerine bir fotoÄŸrafÄ±mÄ± alÄ±p haftalarca ekranda beni konuÅŸtular... Devam etsinler! Mahkemeleri bile meÅŸgul etmeye deÄŸer bulmuyorum hiçbirini.

Kaynak: Hürriyet