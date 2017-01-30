ÃœnlÃ¼ oyuncu Engin Cezzar kimdir

KeÅŸanlÄ± Ali DestanÄ±'ndaki baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla gÃ¶nÃ¼llerde taht kuran Engin Cezzar, sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Engin Cezzar, 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ENGÄ°N CEZZAR KÄ°MDÄ°R?

Çok sayÄ±da tiyatro oyununda yer alan ve yöneten Cezzar, 1935 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸdu. Robert Kolej'de baÅŸlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD'de Yale Drama School'da ve Actors Studio'da eÄŸitim alarak tiyatro sanatçÄ±sÄ± oldu. "Hamlet" rolü ile Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ±nda oyunculuÄŸa baÅŸladÄ±. Daha sonra kurduklarÄ± Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile yÄ±llarca oyuncu ve yönetmen olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Dormen Tiyatrosu, DevekuÅŸu Kabare, Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda çalÄ±ÅŸtÄ±. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçÄ±, "KaldÄ±rÄ±m Serçesi" adlÄ± filmin yönetmenliÄŸini ve yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da üstlendi. EÅŸi Gülriz Sururi'nin yazdÄ±ÄŸÄ± "AyÅŸe Opereti"ni yönetti.