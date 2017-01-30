TÃ¼rk tiyatrosunun duayen ismi Engin Cezzar iÃ§in sanat camiasÄ± yasta

DÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden oyuncu Engin Cezzar iÃ§in sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isimleri Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini dile getirdi.

'KeÅŸanlÄ± Ali' rolüyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Engin Cezzar, 82 yaÅŸÄ±nda hayata gözlerini yumdu. Ailesi, sanatçÄ±nÄ±n vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlemedi. Vefat haberi, Engin Cezzar topraÄŸa verildikten sonra duyuruldu.

6 YILDIR FELÇLÄ°YDÄ°

"KeÅŸanlÄ± Ali DestanÄ±" denince akla gelen ilk isim olan, henüz 24 yaÅŸÄ±ndayken Hamlet'i oynayan ve dünyada bu rolü canlandÄ±ran en genç oyuncu unvanÄ±nÄ± alan usta oyuncu Engin Cezzar yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kalp ilacÄ±nÄ± almadÄ±ÄŸÄ± için 6 yÄ±l önce beyninde pÄ±htÄ± oluÅŸarak felç geçiren ve konuÅŸma yetisini kaybeden Cezzar, 82 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbul'da hayata veda etti.

GAZETELERE VEFAT Ä°LANI VERÄ°LDÄ°

YÄ±llar evvel "Ä°nsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun" diyen sanatçÄ±nÄ±n vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmedi. Dün sessiz sedasÄ±z defnedilen Cezzar için bugün gazetelere vefat ilanÄ± verildi. Gülriz Sururi, eÅŸi için yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ilanda "Engin Cezzar dünyamÄ±zdaki yolculuÄŸunu tamamladÄ±. DilediÄŸi gibi dün topraÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

SANAT DÜNYASI YASA BOÄžULDU

Engin Cezzar'Ä±n ölümü üzerine oyuncular, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± üzüntüyü sosyal medyada yayÄ±nladÄ±klarÄ± mesajlarla paylaÅŸtÄ±.

AyÅŸenil ÅžamlÄ±oÄŸlu:

CanÄ±m Engin Cezzar. Birtanem, sevdiÄŸim. PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her an gözümün önünde. Senin kaybÄ±n öyle büyük ki hocam, yerin doldurulamaz. "Geyikler Lanetler"de ekip olarak büyük zorluklarla mücadele ederken yanÄ±mÄ±zda sen vardÄ±n, hepimizi hele beni ayakta tutan senin varlÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Seni ömrüm oldukça saygÄ±, sevgi, minnet, ÅŸükranla anacaÄŸÄ±m. Engin Abim, nurlar içinde yat. YattÄ±ÄŸÄ±n yer incinmesin sevdiÄŸim.

AyÅŸegül Aldinç:

Çok üzgünüm. Huzur içinde uyu. Bir çift birbirine bu kadar yakÄ±ÅŸabilirdi. Allah Gülriz Sururi'ye sabÄ±rlar versin.

Gani Müjde:

EÅŸimin hocasÄ±, benim denizci arkadaÅŸÄ±m Engin Cezzar'Ä± sonsuzluÄŸa uÄŸurladÄ±k. BaÅŸta Gülriz Sururi olmak üzere tüm sevenlerine sabÄ±r diliyorum.

Belma CanciÄŸer:

CanÄ±m hocam sonsuzluÄŸa gidiÅŸ haberini alÄ±nca ve gözyaÅŸlarÄ±mÄ± tutamayÄ±nca kÄ±zÄ±m merak etti, "kimdi" dedi. "DünyanÄ±n en tatlÄ± hocasÄ±ydÄ±" dedim. "Ne ÅŸanslÄ±sÄ±n umarÄ±m benim de böyle hocalarÄ±m olur" dedi. UmarÄ±m hep senin gibiler olur...

Nedim Saban:

Engin Cezzar olmak ya da olmamak diyen adam benim için hep olacak. Tiyatromuz Hamlet'i, KeÅŸanlÄ±'yÄ±, DüÅŸenin Dostu'nu unutmayacak...