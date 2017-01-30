Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 15:19

Ä°zzet YÄ±ldÄ±zhan referandum oyunun rengini belli etti


ÃœnlÃ¼ tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Ä°zzet YÄ±ldÄ±zhan, referandum iÃ§in Murat Boz ve RÄ±dvan Dilmen'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "evet" kampanyasÄ±na destek vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

SöylediÄŸi türkülerle sevenlerini coÅŸturan ünlü türkücü, sahne öncesi basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. YÄ±ldÄ±zhan, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Tabii ki de herkes gibi benimde bir düÅŸüncem var. Oyum daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için 'evet' olacak. YalnÄ±z iki gündür bakÄ±yorum da Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz'a hakaret dolu eleÅŸtiriler yapÄ±lÄ±yor. Ben nasÄ±l 'HayÄ±r' oyu kullanacaklara saygÄ± duyuyorsam, aynÄ± saygÄ±yÄ± da onlardan beklerim. YapÄ±lan haksÄ±z eleÅŸtirileri çok yanlÄ±ÅŸ buluyorum"

 

 

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