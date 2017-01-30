Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 16:16

RÃ¼zgar ErkoÃ§lar o paylaÅŸÄ±mÄ± Ã§ok konuÅŸulacak evleniyor mu


ÃœnlÃ¼ oyuncu RÃ¼zgar ErkoÃ§lar, sevgilisiyle aldÄ±klarÄ± evlilik kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan "aileler tanÄ±ÅŸtÄ±" notuyla fotoÄŸraflar paylaÅŸtÄ±.

Rüzgar Erkoçlar'Ä±n erkek olduktan sonra pek çok sevgilisi olduÄŸunu ve defalarca aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. MutluluÄŸu TuÄŸba BeyazoÄŸlu'nda bulan Rüzga Erkoçlar, aralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± niÅŸanÄ±n ardÄ±ndan sevgilisinin ailsiyle tanÄ±ÅŸtÄ±. Rüzgar Erkoçlar'Ä±n sevgilisi TuÄŸba BeyazoÄŸlu, instagramdan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "Aileler tanÄ±ÅŸtÄ±" notunu yazdÄ±. Rüzgar Erkoçlar da sevgilisinin paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± kendi instagram sayfasÄ±ndan yeniden paylaÅŸmayÄ± ihmal etmedi.

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