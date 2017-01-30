Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 16:23

Kim Kardashian giydiÄŸi bikiniyle yÃ¼rekleri hoplattÄ±


KardeÅŸi Khloe ile tatile Ã§Ä±kan Kim Kardashian, giydiÄŸi bikiniyle gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.

AttÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mÄ± olay olan 36 yaÅŸÄ±ndaki, 2 çocuk annesi Kim Kardashian, ailesiyle tatil için gittiÄŸi Kosta Rika sahillerinde tanga bikinisiyle paparazzilere yakalandÄ±. KardeÅŸi Khloe ile uzun uzun güneÅŸlenen Kim Kardashian, 2015 yÄ±lÄ±nda oÄŸlunu dünyaya getirdiÄŸinden bu yana göz kamaÅŸtÄ±rÄ±yor. TatlÄ±yÄ± hayatÄ±ndan çÄ±karan güzel yÄ±ldÄ±z fit vücudu ve ten rengi bikinisiyle deyimi yerindeyse yürekleri hoplattÄ±.

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demet akalÄ±n

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