Kim Kardashian giydiÄŸi bikiniyle yÃ¼rekleri hoplattÄ±

KardeÅŸi Khloe ile tatile Ã§Ä±kan Kim Kardashian, giydiÄŸi bikiniyle gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.

AttÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mÄ± olay olan 36 yaÅŸÄ±ndaki, 2 çocuk annesi Kim Kardashian, ailesiyle tatil için gittiÄŸi Kosta Rika sahillerinde tanga bikinisiyle paparazzilere yakalandÄ±. KardeÅŸi Khloe ile uzun uzun güneÅŸlenen Kim Kardashian, 2015 yÄ±lÄ±nda oÄŸlunu dünyaya getirdiÄŸinden bu yana göz kamaÅŸtÄ±rÄ±yor. TatlÄ±yÄ± hayatÄ±ndan çÄ±karan güzel yÄ±ldÄ±z fit vücudu ve ten rengi bikinisiyle deyimi yerindeyse yürekleri hoplattÄ±.