CiciÅŸ kardeÅŸlerden Esra'nÄ±n tecavÃ¼z iddialarÄ±na YeÅŸim SalkÄ±m'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama

CiciÅŸlerden Esra Ersoy'un YeÅŸim SalkÄ±m'Ä±n sevgilisi bana tecavÃ¼z etti" diye ortaya attÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlerin Ã¼zerine Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± YeÅŸim SalkÄ±m, "Murat Karabova sevgilim deÄŸil" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günlerde Murat Karabova ile görüntülenen YeÅŸim SalkÄ±m, haklarÄ±nda çÄ±kan sevgili olduklarÄ± yönündeki iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak CiciÅŸ kardeÅŸlerden Esra Ersoy'un ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddia sonrasÄ± SalkÄ±m, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klamayÄ± tekrar paylaÅŸarak Murat Karabova'nÄ±n sevgilisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineledi.

"RIZAM OLMADAN Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE GÄ°RDÄ°"

Ünlüler dünyasÄ±nda 'CiciÅŸler' olarak bilinen kardeÅŸlerden Esra Ersoy, YeÅŸim SalkÄ±m'Ä±n sevgilisi Murat Karabova'nÄ±n kendisine tecavüz ettiÄŸini söyleyerek karakola ÅŸikâyette bulundu. ÇÄ±kÄ±ÅŸta gazetecilere bir de açÄ±klama yapan Ersoy, "Her ÅŸeyi ifademde anlattÄ±m. Ve o Murat Karabova'nÄ±n cezasÄ±nÄ± çekmesini istiyorum. Kimse benim rÄ±zam olmadan benimle zorla iliÅŸkiye giremez. Yeni tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k ve bana 'YeÅŸim SalkÄ±m'dan ayrÄ±ldÄ±m, bitti' demiÅŸti. Ä°ki gece önce otelde bu olayÄ± yaÅŸadÄ±m. Psikolojik olarak olayÄ±n etkisini üzerimden atamadÄ±ÄŸÄ±m için gelip ÅŸikayetçi oldum" ifadelerine yer verdi.

"BÄ°R BÄ°RLÄ°KTELÄ°ÄžÄ°M YOK, OLMAYACAKTA"

Ceyda Ersoy'un ÅŸikayeti sonrasÄ± Murat Karabova'nÄ±n sevgilisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrarlayan YeÅŸim SalkÄ±m açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: "Özellikle son 2 senedir kendi baÅŸÄ±ma verdiÄŸim mücadelenin hiç kimse farkÄ±nda olmasa da üzerini basarak bir daha yazÄ±yorum .. 2 çocuÄŸumla tek baÅŸÄ±ma bir hayat sürüyorum yanÄ±mda annem ve ailem ve sayÄ±lÄ± bir iki dostumla beraber .. Bir birlikteliÄŸim yok olmayacakta ben 2 çocuÄŸumu düÅŸünerek yaÅŸayan bir kadÄ±nÄ±m bundan sonra benim adÄ±mÄ± herhangi bir olaya karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rsanÄ±z hakkÄ±nÄ±zda gereken tüm hukuki iÅŸlemleri yapacaÄŸÄ±m henüz boÅŸanmamÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ±mÄ± atlatamamÄ±ÅŸken bir de bu gereksiz haberlerle uÄŸraÅŸamam yanÄ±mda gördüÄŸünüz herkesi sevgilisi diye yazamazsÄ±nÄ±z ben buna izin vermem .. Herkes aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na toplasÄ±n .. Beni bazÄ± karakter yoksunlarÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n."