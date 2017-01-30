Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 16:31

Bu sefer ÅŸaka yapamadÄ± IÅŸÄ±n Karaca evinden oldu


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca, Demet AkbaÄŸ'Ä±n "Ã‡ok aramÄ±zda" programÄ±nda ÅŸaka maÄŸduru olmakla kalmayÄ±p evinden oldu.

Çok AramÄ±zda adlÄ± programda Demet AkbaÄŸ'Ä±n yönlendirdiÄŸi 50 kiÅŸilik ekip kendilerini zabÄ±ta gibi gösterip dozerle IÅŸÄ±n Karaca'nÄ±n, Ä°stanbul-Kilyos'taki villasÄ±na gitmiÅŸti.

"EVÄ° 1 SAAT Ä°ÇÄ°NDE BOÅžALTIN"

IÅŸÄ±n Karaca zabÄ±ta rolündeki kiÅŸilerin "Evi 1 saat içinde boÅŸaltÄ±n, yÄ±kÄ±m emri var" sözleri üzerine ÅŸok geçirmiÅŸti. EÅŸi TuÄŸrul OdabaÅŸ, avukatÄ± ve ailesini arayan IÅŸÄ±n Karaca kimseden cevap alamayÄ±nca çÄ±lgÄ±na dönmüÅŸtü.

"BOÅžALTIN, SATMAYA KARAR VERDÄ°M"

IÅŸÄ±n Karaca bunun ÅŸaka olduÄŸunu anladÄ±ktan sonra dakikalarca toparlanamamÄ±ÅŸtÄ±. Esas darbe 1 ay sonra ev sahibinden geldi. Ev sahibi ünlü popçuyu arayÄ±p "Evi boÅŸaltÄ±n, satmaya karar verdim" dedi.

"EVÄ°N DEÄžERÄ° ÅžAKA PROGRAMINDAN SONRA ARTTI"

VillayÄ± önce satÄ±n almak isteyen IÅŸÄ±n Karaca 750 bin dolar deÄŸerindeki evin fiyatÄ±nÄ±n 1 milyon 250 bin dolara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendi. Nedenini sorduÄŸunda emlakçÄ±dan ÅŸu cevabÄ± aldÄ±: "Sizin evin deÄŸeri ÅŸaka programÄ±ndan sonra artmÄ±ÅŸ."

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