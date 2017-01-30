Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 17:04

Erhan Ã‡elik'ten GÃ¼lben Ergen'e edep gÃ¶ndermesi


GÃ¼lben Ergen ile boÅŸanan Erhan Ã‡elik, sosyal medya hesabÄ±ndan GÃ¼lben Ergen'e imalÄ± paylaÅŸÄ±mda bulundu.

"Mutsuz oldum boÅŸandÄ±m" ÅŸeklinde bir açÄ±klama yapan Gülben Ergen'e sosyal medya hesabÄ±ndan cevap veren Erhan Çelik "edep" göndermesinde bulundu. Ünlü sanatçÄ± Gülben Ergen'in "Erhan ile 2 yÄ±l evli kaldÄ±m. Mutsuz oldum boÅŸandÄ±m" açÄ±klamasÄ± eski eÅŸi Erhan Çelik'i kÄ±zdÄ±rdÄ±. Erhan Çelik, sosyal medya hesabÄ±ndan "Edebim el vermez edepsizlik edene... Susmak en güzel cevap edebi elden gidene" notunu paylaÅŸtÄ±.

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