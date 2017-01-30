Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 16:57

Irina Shayk belirginleÅŸen karnÄ±nÄ± saklayamadÄ±


ÃœnlÃ¼ model Irina Shayk sevgilisinden hamile olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± bu haliyle kanÄ±tladÄ±.

Uzun süredir sevgilisi Bradley Cooper'dan hamile olduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±lan Irina Shayk, haberi doÄŸrulamasa da belirginleÅŸen karnÄ±nÄ± saklamakta zorlanÄ±yor. 31 yaÅŸÄ±ndaki dünyaca ünlü model Irina Shayk, hamile olduÄŸu yönünde çÄ±kan haberlerle ilgili açÄ±klama yapmasa da ortaya çÄ±kan son fotoÄŸrafÄ± iddialarÄ± doÄŸrular niteklikteydi. Los Angeles'ta kuaföre giderken görüntülenen Irina, giydiÄŸi siyah hÄ±rka ile belirginleÅŸen karnÄ±nÄ± gizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. 

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