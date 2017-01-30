Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 17:07

HÃ¼lya AvÅŸar cesur kÄ±yafetiyle herkesi ÅŸok etti


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± sahne aldÄ±ÄŸÄ± restoranda giydiÄŸi transparan kÄ±yafetle yÃ¼rekleri hoplattÄ±.

Bir süredir sahnelerden uzak kalan Hülya AvÅŸar, önceki gece Günay Restaurant'ta sahne aldÄ±. PerformansÄ±yla herkesi kendine hayran bÄ±rakan AvÅŸar kÄ±zÄ±nÄ±n kÄ±yafeti geceye damga vurdu. Gece boyunca sevilen parçalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türk sanat müziÄŸi eserleri de okuyan ÅŸarkÄ±cÄ±, performansÄ±yla büyük alkÄ±ÅŸ aldÄ±. AvÅŸar'Ä± izlemeye gelenler arasÄ±nda, YeÅŸim SalkÄ±m ve sevgilisi Murat Karabova da vardÄ±. AvÅŸar kÄ±zÄ±, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen giydiÄŸi cesur kÄ±yafetle de bir kez daha ne kadar iddialÄ± olduÄŸunu herkese gösterdi.

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