Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 17:07

Ziynet Sali'den ÅŸok aÃ§Ä±klama Ã‡ocuk yapacak adam arÄ±yorum


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ziynet Sali, Instagram hesabÄ±ndan bebek Ã¶zlemiyle ilgili fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ± Ziynet Sali, geçen sene "Ufukta ÅŸuan evlilik yok, bu sene evleneceÄŸim, hayatÄ± paylaÅŸmaktan çok, çocuk yapacak adam arÄ±yorum" diye açÄ±klamalarda bulunmuÅŸtu. Bugün instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf ile çocuk isteÄŸini tekrarladÄ±. Ziynet Sali geçen sene "çocuk yapacak adam" arÄ±yorum diye açÄ±klamalarda bulunmuÅŸtu. Bugün de instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bebek fotoÄŸrafÄ±yla çocuk özlemini yeniden dile getirmiÅŸ oldu. Ä°zmir'deki konseri öncesi, kulise getirilen ikiz bebekleri çok seven Ziynet Sali, ikizlerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± da paylaÅŸmayÄ± ihmal etmedi.

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