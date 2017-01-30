Ziynet Sali'den ÅŸok aÃ§Ä±klama Ã‡ocuk yapacak adam arÄ±yorum

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ziynet Sali, Instagram hesabÄ±ndan bebek Ã¶zlemiyle ilgili fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ± Ziynet Sali, geçen sene "Ufukta ÅŸuan evlilik yok, bu sene evleneceÄŸim, hayatÄ± paylaÅŸmaktan çok, çocuk yapacak adam arÄ±yorum" diye açÄ±klamalarda bulunmuÅŸtu. Bugün instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf ile çocuk isteÄŸini tekrarladÄ±. Ziynet Sali geçen sene "çocuk yapacak adam" arÄ±yorum diye açÄ±klamalarda bulunmuÅŸtu. Bugün de instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bebek fotoÄŸrafÄ±yla çocuk özlemini yeniden dile getirmiÅŸ oldu. Ä°zmir'deki konseri öncesi, kulise getirilen ikiz bebekleri çok seven Ziynet Sali, ikizlerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± da paylaÅŸmayÄ± ihmal etmedi.