Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/01/2017 18:09

Restorana yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Demet AkalÄ±n da oradaymÄ±ÅŸ

demet akalÄ±n

Ä°stanbul Beykoz Anadolu HisarÄ±'ndaki restorana yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda olay yerinde olan Demet AkalÄ±n olayÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Beykoz'daki ünlü restorana yonelik düzenlenen saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ünlü sanatçÄ± Demet AkalÄ±n da oradaydÄ±. OlayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken 1 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ELÄ°MÄ° Ä°NCÄ°TTÄ°M

Anadolu HisarÄ±'nda saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi mekanda ünlü sanatçÄ± Demet AkalÄ±n da vardÄ±. AkalÄ±n, üç masa ötesinde gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±  sÄ±rasÄ±nda büyük bir panik yaÅŸadÄ±, hemen masanÄ±n altÄ±na saklandÄ±. Ünlü sanatçÄ± kapÄ±ya yakÄ±n bir yerde bulunmasÄ± nedeniyle korumasÄ± eÅŸliÄŸinde hemen mekanÄ± terk etti.

Ünlü sanatçÄ± Twitter hesabÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± böyle anlattÄ±.

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