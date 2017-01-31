Survivor'da iÅŸler karÄ±ÅŸÄ±yor Serhat AkÄ±n ve Eser West birbirine girdi

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017'de bu akÅŸamki bÃ¶lÃ¼me Sergat AkÄ±n ve Eser West'in kavgasÄ± damga vuracak

Dün akÅŸam yayÄ±nlanan yeni bölüm fragmanÄ±nda ise ortalÄ±k fena halde karÅŸÄ±yor. Survivor'un iki hÄ±rslÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Serhat ve Eser bir birlerine giriyorlar.. Furkan'Ä±n kaybettiÄŸi oyunun ardÄ±ndan tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gözlenen ikiliyi ayÄ±rmak için takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± zorlanÄ±yor. Hatta bir fragmanda bir ara Esat Yontuç'un bile kavgayÄ± ayÄ±rmaya geldiÄŸi gözleniyor.

Survivor 2017 yeni bölümde uyumak isteyen yarÄ±ÅŸmacÄ±larla sohbet eden yarÄ±ÅŸmacÄ±lar arasÄ±nda sert bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanacak. Berna ile Gökhan'Ä±n tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlarda diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n çabasÄ± ekranlara gelecek.

DokunulmazlÄ±k oyunlarÄ±nÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± Survivor 2017'de dört eleme adayÄ± belli oldu. Gönüllüler TakÄ±mÄ±'ndan Sadin ve Denisa'nÄ±n eleme adayÄ± olarak belirlendiÄŸi Survivor 2017'de Ünlüler TakÄ±mÄ±'ndan ise Seda ve Sabriye eleme potasÄ±na giren isimler oldu.Survivor yeni bölümü ile 20.00'da TV8 ekranlarÄ±ndaki yerini alacak.