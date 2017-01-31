SilahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Demet AkalÄ±n korku dolu anlarÄ± anlattÄ±

Ä°stanbul Beykoz Anadolu HisarÄ±'ndaki Ã¼nlÃ¼ bir restoranda Demet AkalÄ±n'Ä±n da o sÄ±rada yemekte olduÄŸu sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi. AkalÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o korku dolu anlarÄ± saniye saniye anlattÄ±.

Ä°stanbul Beykoz Anadolu HisarÄ±'ndaki ünlü bir restoranda silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi. SaldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Ünlü sanatçÄ± Demet AkalÄ±n da o sÄ±rada mekandaydÄ±. Ünlü sanatçÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± bir radyo programÄ±nda anlattÄ±: "Camlar kÄ±rÄ±lÄ±yor film gibi, on metre ötemde oluyor! Herkes çÄ±ÄŸlÄ±k kÄ±yamet... Allah'tan benim koruma yanÄ±mda. SilahÄ±nÄ± çÄ±karttÄ±. Ben buna diyorum ki sÄ±k. Zannediyorum ki Reina'daki gibi birisi bizi tarÄ±yor herhalde. Camlar herkesin suratÄ±na fÄ±rladÄ±."