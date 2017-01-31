Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 10:09

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Demet AkalÄ±n korku dolu anlarÄ± anlattÄ±


Ä°stanbul Beykoz Anadolu HisarÄ±'ndaki Ã¼nlÃ¼ bir restoranda Demet AkalÄ±n'Ä±n da o sÄ±rada yemekte olduÄŸu sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi. AkalÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o korku dolu anlarÄ± saniye saniye anlattÄ±.

Ä°stanbul Beykoz Anadolu HisarÄ±'ndaki ünlü bir restoranda silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi. SaldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Ünlü sanatçÄ± Demet AkalÄ±n da o sÄ±rada mekandaydÄ±. Ünlü sanatçÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± bir radyo programÄ±nda anlattÄ±: "Camlar kÄ±rÄ±lÄ±yor film gibi, on metre ötemde oluyor! Herkes çÄ±ÄŸlÄ±k kÄ±yamet... Allah'tan benim koruma yanÄ±mda. SilahÄ±nÄ± çÄ±karttÄ±. Ben buna diyorum ki sÄ±k. Zannediyorum ki Reina'daki gibi birisi bizi tarÄ±yor herhalde. Camlar herkesin suratÄ±na fÄ±rladÄ±."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FlaÅŸlar patladÄ± Kim Kardashian'Ä±n o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yok artÄ±k dedirtti

Kim Kardashian'Ä±n giydiÄŸi dar ve ince elbise flaÅŸlarÄ±n patlamasÄ±yla transparan oldu.


Hanife'nin o paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± mÄ± olacak iddialarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karttÄ±

Hanife'nin arabada Aleyna Tilki'nin ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸlayÄ±p baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± konusunda merak uyandÄ±rdÄ±.


Ã‡aÄŸla Åžikel'den ÅŸok aÃ§Ä±klama Emre'den sonra evimde bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmedim

Ã‡aÄŸla Åžikel bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda Emre AltuÄŸ'dan boÅŸandÄ±ktan evdeki aile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yerini deÄŸiÅŸtirmediÄŸini sÃ¶yledi.