Seda Bakan cenazede Ã§ektirdiÄŸi o fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±

Final yapan Bana Sevmeyi Anlat dizisinin oyuncularÄ± ekranlara sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±klarÄ± fotoÄŸraflarla veda etti.

Dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümünün ardÄ±ndan ekran macerasÄ±nÄ± sonlandÄ±ran Bana Sevmeyi Anlat dizisinin oyuncularÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlarla takipçileriyle vedalaÅŸtÄ±. Dolunay Soysert, dizi ekibiyle birlikte izlenen son bölümden sonra çekilmiÅŸ bir hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rken, son dönemin sempatik ve güzel isimlerinden Seda Bakan ise dizide yer alan bir cenaze sahnesi sonrasÄ± çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±. Dizide Mustafa ÜstündaÄŸ'Ä±n hayat verdiÄŸi HaÅŸmet karakterinin cenaze sahnesi ardÄ±ndan Dolunay Soysert'le çekilmiÅŸ bir selfiesini paylaÅŸan Bakan, bu karenin altÄ±na 'Bye Bye HaÅŸmet' notunu düÅŸtü.