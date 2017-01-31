Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n Onur Saylak Ã§iftinden beklenen aÃ§Ä±klama geldi

HaklarÄ±nda ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±klarÄ± iddia edilen Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n Onur Saylak Ã§ifti boÅŸanma kararÄ± aldÄ±.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda evliliklerini bitirecekleri iddiasÄ±yla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak bu iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Magazin dünyasÄ±nÄ±n gözde çiftlerinden Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 5.5 yÄ±llÄ±k evliliklerini bitirme kararÄ± aldÄ±. Çiftin bu kararÄ± avukatlarÄ±na vekalet vermeleriyle ortaya çÄ±ktÄ±. Çift hakkÄ±nda geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda bu iddialar gündeme gelmiÅŸ, ancak çift birbirinin sosyal medya hesabÄ±nÄ± takibe alarak bu iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.

PARÄ°S'TE EVLENMÄ°ÅžLERDÄ°

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda Paris'te baÅŸlayan evliliklerinde sona gelindi. Toprak ve Maya adÄ±nda 5 yaÅŸÄ±nda ikiz kÄ±zlarÄ± bulunan oyuncu çift, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdi. Ä°kili, "Asi" dizisinin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, kÄ±sa bir birlikteliÄŸin ardÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda nikâh masasÄ±na oturmuÅŸtu.