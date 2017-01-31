Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 10:49

Ã‡aÄŸla Åžikel'den ÅŸok aÃ§Ä±klama Emre'den sonra evimde bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmedim


Ã‡aÄŸla Åžikel bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda Emre AltuÄŸ'dan boÅŸandÄ±ktan evdeki aile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yerini deÄŸiÅŸtirmediÄŸini sÃ¶yledi.

Sunucu ve manken ÇaÄŸla Åžikel evinin kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ± dergiye özel hayatÄ±yla ilgili paylaÅŸÄ±mlarda bulundu.Åžikel, "Emre dekorasyona benden meraklÄ±. Evli olduÄŸumuz dönemde birlikte almÄ±ÅŸtÄ±k. Emre'den sonra bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmedim. Duvara astÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aile fotoÄŸraflarÄ±mÄ±z duruyor. Salonun dekoru çocuklar için deÄŸiÅŸiyor. ÖrneÄŸin kanepeler çekilince; salon paten yada futbol sahasÄ±na dönüÅŸüyor" dedi. Åžikel sözlerine ÅŸöyle devam etti: "AlÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz evler gibi deÄŸildi. Odalara geçiÅŸler sürprizli burada. Nereden neyin çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin edilmiyor. Kanalda iÅŸim biter bitmez hemen eve gelirim. Çocuklar da okuldan dönmüÅŸ olur. Ä°ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm zamanÄ±m onlarla olmak üzerine kurulu diyebilirim." 800 metrekarelik 4 katlÄ± villanÄ±n giriÅŸ katÄ± salon, yemek odasÄ±, mutfak ve misafir tuvaletinden oluÅŸuyor. Üst katta giyinme odasÄ± ve 2 oÄŸlunun odasÄ± var. ÇatÄ±da büyük bir banyonun da bulunduÄŸu yatak odasÄ± mevcut. Bahçe ve garaj parti alanÄ± gibi düzenlenmiÅŸ.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FlaÅŸlar patladÄ± Kim Kardashian'Ä±n o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yok artÄ±k dedirtti

Kim Kardashian'Ä±n giydiÄŸi dar ve ince elbise flaÅŸlarÄ±n patlamasÄ±yla transparan oldu.


Hanife'nin o paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± mÄ± olacak iddialarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karttÄ±

Hanife'nin arabada Aleyna Tilki'nin ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸlayÄ±p baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± konusunda merak uyandÄ±rdÄ±.


Seda Bakan cenazede Ã§ektirdiÄŸi o fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±

Final yapan Bana Sevmeyi Anlat dizisinin oyuncularÄ± ekranlara sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±klarÄ± fotoÄŸraflarla veda etti.