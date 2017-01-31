Ã‡aÄŸla Åžikel'den ÅŸok aÃ§Ä±klama Emre'den sonra evimde bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmedim

Ã‡aÄŸla Åžikel bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda Emre AltuÄŸ'dan boÅŸandÄ±ktan evdeki aile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yerini deÄŸiÅŸtirmediÄŸini sÃ¶yledi.

Sunucu ve manken ÇaÄŸla Åžikel evinin kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ± dergiye özel hayatÄ±yla ilgili paylaÅŸÄ±mlarda bulundu.Åžikel, "Emre dekorasyona benden meraklÄ±. Evli olduÄŸumuz dönemde birlikte almÄ±ÅŸtÄ±k. Emre'den sonra bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmedim. Duvara astÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aile fotoÄŸraflarÄ±mÄ±z duruyor. Salonun dekoru çocuklar için deÄŸiÅŸiyor. ÖrneÄŸin kanepeler çekilince; salon paten yada futbol sahasÄ±na dönüÅŸüyor" dedi. Åžikel sözlerine ÅŸöyle devam etti: "AlÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz evler gibi deÄŸildi. Odalara geçiÅŸler sürprizli burada. Nereden neyin çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin edilmiyor. Kanalda iÅŸim biter bitmez hemen eve gelirim. Çocuklar da okuldan dönmüÅŸ olur. Ä°ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm zamanÄ±m onlarla olmak üzerine kurulu diyebilirim." 800 metrekarelik 4 katlÄ± villanÄ±n giriÅŸ katÄ± salon, yemek odasÄ±, mutfak ve misafir tuvaletinden oluÅŸuyor. Üst katta giyinme odasÄ± ve 2 oÄŸlunun odasÄ± var. ÇatÄ±da büyük bir banyonun da bulunduÄŸu yatak odasÄ± mevcut. Bahçe ve garaj parti alanÄ± gibi düzenlenmiÅŸ.