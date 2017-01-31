Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 11:06

FlaÅŸlar patladÄ± Kim Kardashian'Ä±n o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yok artÄ±k dedirtti


Kim Kardashian'Ä±n giydiÄŸi dar ve ince elbise flaÅŸlarÄ±n patlamasÄ±yla transparan oldu.

Paris soygunundan sonra bir süre ortalÄ±kta görünmeyen Kim Kardashian, altÄ±na sütyen giymediÄŸi dar ve ince elbisesi ile dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. FlaÅŸlar patlayÄ±nca Kardashian'Ä±n içine sütyen giymediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi, Kim Kardashian Ekim ayÄ±nda Paris'te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± soygun olayÄ±ndan sonra "Bundan sonra yaÅŸam sitilim ile daha az göz önünde bulunacaÄŸÄ±m" demiÅŸti. Ancak paparazziler Kardashian'Ä± Costa Rica'da ailesiyle akÅŸam yemeÄŸine giderken yakaladÄ±.Dar ve ince bir kÄ±yafetle dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan Kardashian'Ä±n üzerine flaÅŸlar patlayÄ±nca, Kardashian'Ä±n içine sütyen giymediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

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