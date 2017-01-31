Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 12:33

Survivor Nagihan'Ä±n yeni hali ÅŸok etti


EÅŸi UÄŸur GÃ¶kÃ§e'nin Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n internete dÃ¼ÅŸmesi ile aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kan Nagihan Karadere, yeni imajÄ±yla herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.

Nagihan Karadere, son zamanlarÄ±n en çok konuÅŸulan milli sporcularÄ±ndan biri oldu. Survivor'da kendinden emin ve sert tavÄ±rlarÄ±yla dikkat çeken atlet Nagihan Karadere, yarÄ±ÅŸma sonrasÄ± deÄŸiÅŸimiyle görenleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.YarÄ±ÅŸmanÄ±n en hÄ±rslÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan biri olan ve ada yaÅŸantÄ±sÄ± bittikten sonra da gündeme gelen Nagihan Karadere, zorlu ada ÅŸartlarÄ±nÄ± atlattÄ±ktan sonra bakÄ±ma girerek saçlarÄ±nÄ± uzattÄ± ve sarÄ± olan saçlarÄ±nÄ±n rengini daha da açtÄ±rdÄ±. EÅŸi UÄŸur Gökçe'nin çÄ±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n internete düÅŸmesi ile aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan ve boÅŸanacaÄŸÄ± konuÅŸulan Nagihan'Ä±n bundan sonra nasÄ±l bir yol haritasÄ± çizeceÄŸi merak konusu...

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