Sunucu NeÅŸe Sapmaz kendisine cinsel tacizde bulunan iÅŸ adamÄ±na dava aÃ§tÄ±

Sunucu NeÅŸe Sapmaz'a sunuculuk teklifiyle giden ve numarasÄ±nÄ± alan Ãœmit A., sosyal medyadan cinsel tacizde bulununca kendisinden ÅŸikayetÃ§i oldu.

NeÅŸe Sapmaz, 11 KasÄ±m'da Levent'teki bir AVM'ye gitti. ArkadaÅŸÄ±yla yemek yiyen sunucu, bu sÄ±rada eskiden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± televizyoncu arkadaÅŸlarÄ±nÄ± gördü. Sohbet sÄ±rasÄ±nda ortamda bulunan Ümit A., NeÅŸe Sapmaz'a sunuculuk teklifinde bulundu. Yeni bir program hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ümit A., ünlü sunucudan telefon numarasÄ±nÄ± aldÄ±.Olaydan birkaç gün sonra Ümit A., gece geç saatlerde NeÅŸe Sapmaz'a "Bir gece seni yemeÄŸe çÄ±karÄ±p çÄ±tÄ±r çÄ±tÄ±r yemek istiyorum. Uygun musun?" ÅŸeklinde bir mesaj attÄ±. Gelen mesajlara cevap vermeyen ünlü sunucu, bu kez de sosyal medyadan cinsel taciz mesajlarÄ±na maruz kaldÄ±.NeÅŸe Sapmaz, Ümit A.'dan ÅŸikayetçi olmaya karar verdiÄŸini ancak bu ÅŸahsÄ±n tehlikeli olduÄŸunu duyduÄŸu için ilk baÅŸta ÅŸikayetçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Cinsel taciz mesajlarÄ±nÄ±n devam etmesi üzerine bu duruma tahammül edemez hale gelen genç sunucu, "Åžu anda telefonumda engelli olsa da, Ümit A.'nÄ±n bana ulaÅŸmasÄ±nÄ± hiçbir ÅŸekilde engelleyemiyorum. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m mobbing psikolojimi bozuyor" dedi.Ünlü sunucunun ÅŸikayeti üzerine, Ä°stanbul KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Bürosu tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Mahkeme; Ümit A.'nÄ±n, NeÅŸe Sapmaz'Ä±n evine, iÅŸ yerine yaklaÅŸmamasÄ± ve hiçbir iletiÅŸim yoluyla kendisine ulaÅŸmamasÄ±na karar verdi. BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor.