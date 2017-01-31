Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 13:06

Mustafa Ceceli'den flaÅŸ Avrasya TÃ¼neli paylaÅŸÄ±mÄ±


Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§en Mustafa Ceceli, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n notuna tÃ¼nelin 7/24 hizmete geÃ§tiÄŸini duyurarak emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini yazdÄ±.

Mustafa Ceceli dün gece yakÄ±n dostalarÄ±yla Avrasya Tüneli'nden geçti. Daha sonra tünelin baÅŸÄ±nda fotoÄŸraf çektiriÄŸ Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ceceli, tünelde emeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür ettiCeceli, Avrasya Tünelinden geçmesinin ardÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta "boÄŸazÄ±n 106 metre altÄ±ndan geçmek muhteÅŸem. 7/2 hizmet bu sabah baÅŸlÄ±yor. EmeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür ederim." notunu paylaÅŸtÄ±.

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