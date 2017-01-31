Mustafa Ceceli'den flaÅŸ Avrasya TÃ¼neli paylaÅŸÄ±mÄ±

Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§en Mustafa Ceceli, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n notuna tÃ¼nelin 7/24 hizmete geÃ§tiÄŸini duyurarak emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini yazdÄ±.
Mustafa Ceceli dün gece yakÄ±n dostalarÄ±yla Avrasya Tüneli'nden geçti. Daha sonra tünelin baÅŸÄ±nda fotoÄŸraf çektiriÄŸ Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ceceli, tünelde emeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür ettiCeceli, Avrasya Tünelinden geçmesinin ardÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta "boÄŸazÄ±n 106 metre altÄ±ndan geçmek muhteÅŸem. 7/2 hizmet bu sabah baÅŸlÄ±yor. EmeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür ederim." notunu paylaÅŸtÄ±.