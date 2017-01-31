Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili haber geldi

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n dÃ¼n yayÄ±nlanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±nan Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l oldu

RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle adada serum takÄ±ldÄ±ktan sonra hastaneye götürülen Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna ilÅŸkin açÄ±klama geldi.

"SAÄžLIK DURUMU Ä°YÄ°"

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programÄ±nda, eski milli futbolcunun ani rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. ProgramÄ±n sunucusu Nur TuÄŸba Algül, Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n son durumu hakkÄ±nda, "Tedavisi devam ediyor. SaÄŸlÄ±k durumu iyi. Ä°lerleyen günlerde daha net anlayacaÄŸÄ±z" dedi.'Survivor Panorama'ya konuk olan eski yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan Nagihan Karadere ise "Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n durumu çok da iç açÄ±cÄ± deÄŸil" ÅŸeklimde konuÅŸtu.