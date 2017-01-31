Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 17:32

HÃ¼lya AvÅŸar olay olan elbisesi iÃ§in ne dedi

HÃ¼lya AvÅŸar

SanatÃ§Ä± HÃ¼lya AvÅŸar, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde giydiÄŸi transparan elbise ile gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. AvÅŸar kÄ±zÄ± giydiÄŸi elbise hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

GeçtiÄŸimiz akÅŸam bir restoranda sahneye çÄ±kan Hülya AvÅŸar, Melih Yazgan'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yarÄ± transparan kÄ±yafeti hakkÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±.Olay yaratan kÄ±yafetinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine AvÅŸar kÄ±zÄ±, "Ben çok severek giydim. Bir dahaki sefere daha açÄ±k giyinmeyi düÅŸünüyorum" dedi.

"O DEKOLTEYÄ° YAKIÅžTIRAMADIM"

Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Renkli Sayfalar' programÄ±na konuk olan KuÅŸum  AydÄ±n, "Hülya AvÅŸar giydiÄŸi kÄ±yafetle yaÅŸÄ±na göre 'taÅŸ' gibiyim demek istemiÅŸ. ÅžahsÄ±m adÄ±na o dekolteyi yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m. ZayÄ±flamÄ±ÅŸ bebek gibi olmuÅŸ ama bu kÄ±yafet son derece kötü dikilmiÅŸ. Ben isterdim ki Hülya AvÅŸar parasÄ±na kÄ±ysÄ±n. Elbisesinden yine söz ettirseydi ama baÅŸka bir ÅŸey giyseydi. Elbiseyi güzel bulmadÄ±m, ona yakÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

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