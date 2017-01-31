Demet AkalÄ±n Aleyna Tilki'yi bakÄ±n neden sevmiyormuÅŸ

Sosyal medya hesabÄ±nda canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Aleyna Tilki hakkÄ±nda tepkisini dile getiren Demet AkalÄ±n genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± neden sevmediÄŸini anlattÄ±

Demet AkalÄ±n'Ä±n daha önce destek verdiÄŸi Aleyna Tilki'ye neden tepki gösterdiÄŸi merak konusu olmuÅŸtu. AkalÄ±n önceki gün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± radyo programÄ±nda Aleyna Tilki'ye neden tahammülü olmadÄ±ÄŸÄ± konusuna açÄ±klÄ±k getirdi.

"BU LAFI BENÄ° SÄ°NÄ°RLENDÄ°RDÄ°"

Gelen bir soru üzerine Demet AkalÄ±n, "Aleyna 'Basit insanlarÄ±n çok fanÄ± olur' ÅŸeklinde bir söz etti. Onun bu lafÄ± beni sinirlendirdi. Daha 16 yaÅŸÄ±nda küçük bir kÄ±z böyle bir lafÄ± nasÄ±l söyler. Çok kÄ±zdÄ±m, artÄ±k Aleyna'yÄ± dinlemiyorum."