Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n ve Onur Saylak Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu iÅŸte cevabÄ±

BÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla evlenen ancak son zamanlarda boÅŸanacaklarÄ±na dair haberler ortaya atÄ±lan Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n ve Onur Saylak Ã§iftinden kÃ¶tÃ¼ haber geldi

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda ‘âÅŸÄ±klar ÅŸehri’ Paris’te baÅŸlayan evliliklerinde sona gelindi. Toprak ve Maya adÄ±nda 5 yaÅŸÄ±nda ikiz kÄ±zlarÄ± bulunan oyuncu çift, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdi. Hem Tuba Büyüküstün hem de Onur Saylak, boÅŸanma davasÄ± için avukatlarÄ±na vekâletname verdi.

NEDEN BÄ°TTÄ°?

Son dönemde birçok kez ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±yla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’Ä± boÅŸanmaya götüren süreç, aldÄ±klarÄ± cazip dizi teklifleriyle baÅŸladÄ±. ÇocuklarÄ±nÄ± ihmal etmemek için dizilerde dönüÅŸümlü olarak oynayan çift, iddiaya göre aynÄ± sezonda yayÄ±nlanacak iki diziye ‘Evet’ deyince evlilik krize girdi. “Cesur ve Güzel” dizisinde baÅŸrolü üstlenen Tuba Büyüküstün ile “VatanÄ±m Sensin”de rol alan Onur Saylak arasÄ±ndaki ipler zamanla gerildi ve çift sorunlarÄ±nÄ± aÅŸamayÄ±nca evliliÄŸi bitirmeye karar verdi.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, “Asi” dizisinin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, çift kÄ±sa bir birlikteliÄŸin ardÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda nikâh masasÄ±na oturmuÅŸtu.

Kaynak: Hürriyet