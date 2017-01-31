Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Seda Demir kimdir

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ler kadrosunda yer alan ve elenmek Ã¼zere adÄ± yazÄ±lan yarÄ±ÅŸmacÄ± Seda Demir kimdir? Detaylar haberimizde

Yaprak Dökümü adlÄ± dizi ile adÄ±nÄ± duyuran oyuncu Seda Demir, ÅŸimdilerde Survivor'da ter döküyor.

1983 doÄŸumlu olan Seda Demir 34 yaÅŸÄ±nda oyunculuÄŸa adÄ±m atmadan önce Marmara Üniversitesi’nde FransÄ±zca kamu yönetimi okumuÅŸtu.Fuarlarda hostes olarak görev yaptÄ±ktan sonra ajanslara kayÄ±t olmaya karar veren baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu deneme çekimlerinin büyük bir bölümünde gitmeyi reddettiÄŸini belirtti. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk çekimin ardÄ±ndan özel bir bankanÄ±n reklamlarÄ±nda oynayan Demir ardÄ±ndan oyunculuk hayatÄ±na baÅŸladÄ±.

Kanal D’nin fenomen dizisi Yaprak Dökümü ile tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±ran güzel oyuncu dizide canlandÄ±ÄŸÄ± Sedef karakterinin ardÄ±ndan oldukça geniÅŸ kitlelere hitap etmiÅŸti. 2011 yÄ±lÄ±nda YÄ±ldÄ±z MasalÄ± adlÄ± dizide Sude rolüyle dahil olan Seda Demir daha sonra da Ä°ntikam dizisinde yer almÄ±ÅŸtÄ±.GeçtiÄŸimiz yÄ±l sinemalarda olan Evlenmeden Olmaz isimli film ile ilk sinema deneyimini yaÅŸayan Demir yeni sezonda Survivor’un iddialÄ± isimlerinden olmayÄ± amaçlÄ±yor.