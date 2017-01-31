Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 18:50

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sabriye ÅžengÃ¼l kimdir

Sabriye ÅžengÃ¼l

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda sert tavrÄ±yla Ã§ok konuÅŸulan isimlerden biri olan Sabriye ÅžengÃ¼l'Ã¼n elenmek Ã¼zere adÄ± yazÄ±ldÄ±. Peki Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sabriye ÅžengÃ¼l kimdir? Detaylar haberimizde

Türk kickboks alanÄ±nda profesyonelleÅŸen Sabriye Åžengül, 1988'de Trabzon'da doÄŸdu. Spora hentbol oynayarak baÅŸlasa da 2006'da boksa geçti. Milli sporcularÄ±mÄ±zdan biri olan Sabriye Åžengül, Türkiye ÅŸampiyonluklarÄ±, uluslararasÄ± boks ÅŸampiyonluÄŸu ve K1 Dünya KarmasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±. 23 Nisan 2016'da Ä°stanbul'da WKU Dünya ÅžampiyonluÄŸu için kemer maçÄ±na çÄ±kan Sabriye Åžengül, BelçikalÄ± Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya ÅŸampiyonu oldu.

 
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